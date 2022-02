Dazn, Ambrosini: "Koulibaly dal 1' me l’aspettavo. Giusto dare continuità a Lobotka e Fabian”

A DAZN, Massimo Ambrosini parla della gara tra Napoli e Inter. "Mi aspettavo di vedere Koulibaly dal 1' ed è giusto dare continuità a Lobotka. Anguissa è arrivato da poco e Spalletti ha privilegiato questa formazione e questo equilibrio con Lobotka e Ruiz in mezzo al campo. Lautaro, dall'altra parte, non segna da 5 gare e vedremo un'alternanza con Sanchez. E dietro Dimarco per Bastoni perché il Napoli vuole tenere la partita, garantisce più palleggio".