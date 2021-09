Dazn, Barzagli: "Il Napoli non è una sorpresa, ha Spalletti e una rosa completa"

Intervenuto nel pre-partita di Dazn di Udinese-Napoli, l'ex difensore di Juventus e Nazionale Andrea Barzagli si è così espresso sulla partita in programma alle 20.45 alla Dacia Arena: "La rosa è importante, il Napoli non è una sorpresa. L'allenatore li fa giocare molto bene, sanno giocare a calcio e si vede. E' una squadra super tecnica, completa. Le fatiche di Leicester potrebbero farsi sentire, ma se riescono a tenere il pallone e far correre l'Udinese potrebbero condurre la partita".