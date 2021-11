Dazn, Bazzani: "Grande segnale a Salerno, il Napoli la vince con due sostituti"

Ai microfoni di DAZN, è intervenuto l'ex attaccante Fabio Bazzani: "Dal vivo ho percepito la maturità del Napoli, vince anche quando non domina la partita come a Salerno. Poi ha profondità della rosa, Lozano e Mertens non rendevano come previsto e la vince con Elmas e Petagna e questo è un grande segnale".