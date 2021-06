Dazn, Borghi presenta Basic: “Ha qualità importanti, un errore paragonarlo a Bakayoko”

Stefano Borghi, giornalista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Basic è un giocatore particolare, perché lo vedi e immagini il mediano di struttura, di equilibrio, il frangifrutti. Invece io l'ho visto più volte buttarsi dentro, entrare in area. Ma non è un Bakayoko, tale associazione è sbagliata. Non è bravo solo a spezzare le iniziative avversarie. Ha qualità importanti. Reinildo Mandava? Non conosco perfettamente questo calciatore. Ma secondo me è molto importante che per il gioco di Spalletti si vada a cercare un profilo sì fisico, ma anche che dia piede, che arrivi sul fondo e sappia giocare il pallone".