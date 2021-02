Dazn, Budel:”Insigne deve trascinare la squadra. Sul Genoa..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Budel, ex giocatore ed attuale commentatore Dazn: “Non è stato assolutamente facile per Insigne dopo il rigore contro la Juve sbagliato, però credo che possa uscirne ancora più con delle grandi prestazioni. Deve trascinare il Napoli. Il momento della squadra non è facile ma si entra in un mese molto importante e il Napoli dovrà farsi trovare pronto. Il Napoli ha comunque una buona classifica, deve mettere fieno in cascina perchè la rosa è fatta da giocatori tecnici. Sabato sarà complicato contro il Genoa, una delle squadre più in forma di questo campionato”.