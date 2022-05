Dazn, Donati: "Ambiente in subbuglio, ma stagione del Napoli positiva e la base c'è"

"Il Napoli ha fatto una grande stagione ma si è persa in 2-3 partite che gli sono costati il giocarsi lo Scudetto fino ad ora".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, opinionista di Dazn ed ex calciatore del Milan.

Stasera finale di Europa League: il tuo pensiero? "Arrivano due squadre inaspettatamente alla finale, è una cosa bella. A volte quando arrivano queste sorprese fa piacere e fa bene al calcio scozzese più che tedesco che spesso vede squadre che arrivano alla fine. I Rangers hanno fatto bene in questa stagione, hanno perso il campionato solo una settimana fa ma in campo europeo hanno fatto bene. L'Eintracht ha eliminato il Barcellona ma in campionato non è riuscito ad esprimersi al meglio. La competizione europea è diversa, si è trovato più a suo agio in Europa, ma è strano che una squadra undicesima sia in finale di Europa League".

Se dovesse vincere il Milan sarebbe uno Scudetto meritato sul campo? "Sicuramente non è la squadra più forte del campionato, ma ha dimostrato di essere la più brava. Se è all'ultima giornata a giocarsi lo Scudetto vuol dire che se lo è meritato, ma viene da lontano. Manca l'ultima curva, bisogna farla bene e prepararla al massimo come hanno fatto sempre quest'anno. Ha reagito sempre alla grande ai momenti non positivi, si sono messi a testa bassa a lavorare e sono lì meritatamente".

La squadra può aprire un ciclo per vincere in Italia? "Dipende anche dalla proprietà, forse la cambiano e quindi se arriva una che può investire tanto si può aprire un ciclo. Una base importante è stata creata, se poi ci si aggiunge anche giocatori importanti - che costano - è normale che si può aprire una cosa importante. Ad oggi si deve pensare alla partita più importante".

Come giudichi la stagione del Napoli e l'operato di Spalletti? "I tifosi si aspettano sempre qualcosa in più se non vinci. Il Napoli ha fatto una grande stagione ma si è persa in 2-3 partite che gli sono costati il giocarsi lo Scudetto fino ad ora. Questi risultati hanno messo in subbuglio l'ambiente, ma prima di essi era stata una stagione più che positiva. La base è importante, ma quest'anno poteva essere quello giusto per puntare allo Scudetto. Dispiacerà ai napoletani, ma la base c'è".

Se il Milan dovesse vincere, si potrebbe parlare di fallimento di Inzaghi? "Non si può dire perché due trofei li ha portati a casa e quelli rimangono e rimarranno. Il campionato è il campionato, sicuramente ha la squadra più forte sulla carta, ma si sa che nel calcio conta il gruppo e come si gestisce. Nella gestione totalitaria dell'annata ha fatto meglio, altrimenti non sarebbe avanti. Ma non si può parlare di fallimento, si è visto bel calcio e partite dominate anche belle da vedere da fuori. Si parla di rinnovo di Inzaghi, mi sembra anche giusto: il risultato finale è importantissimo ma non è tutto, si deve vedere anche come si gestisce la situazione e credo che Inzaghi lo abbia fatto bene".