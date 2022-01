Dazn, Ferrara: "Come si può preparare una gara così?". Montolivo: "Devono convincerci"

"Si parte, non si parte. Alcuni possono giocare, altri no: mi chiedo, come si può preparare una partita così?" A dirlo è Ciro Ferrara, doppio ex che ha parlato della preparazione del match da parte dei partenopei ai microfoni di Dazn, un pre-partita caratterizzato solo da questioni extra-campo. "Ha ragione Ciro - ha aggiunto Riccardo Montolivo -, l'aspetto mentale è il più complicato ma i giocatori dovranno convincerci per i prossimi due mesi: i giocatori dovranno riuscire a gestire la situazione".