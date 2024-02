Dazn, Ferrara: "Mazzarri non sa quale strada prendere. Kvara? Non è sottopunta!"

Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn nel corso di Supertele

Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn nel corso di Supertele: "Aldilà delle idee di Mazzarri, è importante che i giocatori sentano il cambiamento, che ci credano veramente. La sensazione è che ancora non si è capito quale strada percorrere.

Contro Fiorentina e Inter in Supercoppa e contro Lazio e Milan in campionato Mazzarri ha applicato la difesa a tre. Questo sembra il vestito che più gli sta addosso, da sempre. Kvaratskhelia sottopunta? Per me lui è bravo esterno. Nell'occasione che crea per Simeone nel primo tempo lui va via sulla destra e mette la palla in mezzo. Ha bisogno di un centravanti che sappia attaccare tantissimo la profondità affinché lui possa trovare degli spazi. Sinceramente il Kvara che conosciamo dà il meglio sull'esterno, poi è chiaro che ha qualità per giocare anche tra le linee, dipende dagli avversari".