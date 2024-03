Dazn, Giaccherini: "Il Napoli fisicamente è la peggiore tra le prime 10 squadre, questo ha inciso tanto"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn durante Tutti Bravi dal Divano:

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn durante Tutti Bravi dal Divano: "Per me il Napoli a livello di condizione fisica è la peggiore tra le prime dieci squadre in classifica. I giocatori vanno piano. Il problema del Napoli di quest'anno secondo me è stata anche la condizione atletica".