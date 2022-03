Dazn, Giaccherini: "Osimhen è il più decisivo della A. Se il Napoli lo avesse sempre avuto sarebbe primo"

L'ex Napoli Emanuele Giaccherini, che ha così parlato dell'attaccante nigeriano.

Tra gli uomini copertina delle big di A, Osimhen in che posizione è? È questa una delle domande poste nello studio di Dazn all'ex Napoli Emanuele Giaccherini, che ha così parlato dell'attaccante nigeriano: "Osimhen è al primo posto, è decisivo. È mancato tantissimo al Napoli, se ci fosse stato sempre sarebbe primo. Non so il margine, ma avrebbe qualche punto in più".