Dazn, Marcolin su Zielinski: "Non è forse il suo anno migliore, ma gol nel derby è pesantissimo"

Al termine di Salernitana-Napoli, l'ex calciatore Dario Marcolin ha commentato la vittoria azzurra ai microfoni di Dazn: "Il Napoli ha saputo soffrire e reaggire a certe situazioni. Spesso si è sentita anche aggredita, cosa che in altre paritite non è accaduto. Alla fine però è il risutlato quello che conta. Nel pre-partita Spalletti l'aveva detto, l'importante era ottenere il massimo risultato non importava come.

Zielinski? Alterna grandissime giocate a momenti di amnesia durante la stessa parita. Forse questo non è l'anno migliore di Zielinski, ma questo gol diventa pesantissimo. In pochi secondi si coordina col controllo di sinistro e calciando subito. Chi ha permesso di trovare un po' di spazio al polacco è stato l'ingresso di Petagna, l'attaccante ha dato fisicità e reparto a tutta la squadra".