Dazn, Marelli: “Basta polemiche per Torino-Inter, non servono a nulla"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn, sul suo canale YouTube è tornato su Torino-Inter e le polemiche per il mancato rigore concesso ai granata: "Contro il Torino se al posto dell’Inter ci fosse stata la Juventus ci sarebbero state più polemiche? Ci sono state lo stesso anche con l'Inter. La discussione sul calcio diventerà sempre una discussione sui retro-pensieri di cui non ci facciamo nulla se non ad alimentare le polemiche".