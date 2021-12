Dazn, Marelli: “C’era fallo su Juan Jesus, fuorigioco al limite e non è semplice in diretta”

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per Dazn, tramite il suo canale YouTube ha analizzato l'episodio del gol annullato a Kessié nel finale di Milan-Napoli che tanto sta facendo discutere: "Non prenderò una posizione netta, è una situazione border line in cui sono accettabili entrambe le posizioni. Massa ha arbitro in maniera perfetta, impeccabile, poi arriva l’episodio. Intervenendo in diretta sono stato un po’ impreciso, ma vi assicuro che non è facile: a fine partita invece mi sono espresso come adesso.

Oggettivamente c’era fallo di Giroud su Juan Jesus, si poteva fischiare quello ma Massa non lo vede e vede solo le immagini del fuorigioco. La review è doverosa perchè il VAR non l’ho decidere se la posizione di fuorigioco impatta o meno. Giroud a differenza di Palomino non tocca o trattiene e muove solo il piede verso l’esterno senza toccare Jesus. Su questo si basa il mio dubbio per un episodio diverso da quello di Bergamo.

Ha dato fastidio? Per il giocatore sì, dalle immagini non sembra. Detto questo non sarei obiettivo nel definire il gol regolare, allo stesso modo il contrario, la realtà è che è al limite e ogni decisione avrebbe creato polemiche. Anche dopo ore è uno di quegli episodi in cui non riesco non ho le idee chiareL