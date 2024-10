DAZN, Marelli: "C'era rigore su Politano, ma il VAR interviene solo per errori evidenti"

Luca Marelli, esperto arbitrale a Dazn ha detto la sua nel contatto tra Banda e Politano non punito con il rigore a favore del Napoli

Luca Marelli a Dazn ha detto la sua sul contatto tra Banda e Politano in area di rigore non punito con il calcio di rigore per il Napoli: "Effettivamente Politano colpisce il pallone nettamente prima di Banda e ci sono gli estremi per il rigore", l'ex arbitro ha aggiunto che Banda è stato negligente nel contatto.

Sul Var. "Non possiamo dire che non c'è nulla. Il contatto c'è, Politano arriva molto prima. Il Var non sarebbe intervenuto se l'arbitro avesse fischiato. Lo scopo del Var è eliminare chiari ed evidenti errori, e questo non lo è. Per me è rigore, ma è opinione. Il Var non può intervenire".