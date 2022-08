DAZN, Parolo snobba Napoli e Roma: "Milanesi in pole e poi la Juventus..."

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e opinionista di DAZN, ha parlato ai microfoni di TuttoCesena riguardo le contendenti per lo Scudetto

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e opinionista di DAZN, ha parlato ai microfoni di TuttoCesena riguardo le contendenti per lo Scudetto. "Metto Milan ed Inter in prima fila. Subito dietro la Juventus. Più attardate Roma e Napoli. Lazio e Fiorentina potrebbero invece essere le sorprese", le sue dichiarazioni sul campionato 2022-23.