Dazn, Parolo sullo Scudetto: "Napoli, Milan e Atalanta subito dietro le due favorite"

Chi è la favorita per la vittoria della Serie A? E' una delle domande poste a Marco Parolo, talent Dazn, che nel post gara di Empoli-Lazio ha così risposto: "Aver ceduto può aver abbassato le pretese e tolto pressione all’Inter, che non avrà l’obbligo di vincere. Hai perso pedine fondamentali e il ritorno di Allegri alla Juve ti fa partire da sfavorita: può essere un vantaggio. È tra le tre candidate a vincere: c'è la Juve, l’Inter e poi dietro le romane, il Napoli, il Milan, l’Atalanta. L’Atalanta ha la mentalità per fare cose importanti”.