ESPN, Martinez su Simeone: "Scontento? Ovvio, vuole partecipare ai successi del Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Daniel Martinez, ESPN Italia: "I tifosi devono stare calmi, manca ancora tanto e non si può già giudicare questo Napoli. La stagione è lunghissima e c'è ancora molto su cui Garcia deve lavorare. La base resta quella solidissima dello scorso anno. Se si pretende che tutti gli anni il Napoli faccia poi l'exploit visto nel 2022-23, allora è sbagliato. Ci sono squadre che si indebitano alla morte per vincere e non riescono, quindi pensiamo a quanto sia difficile. Quando ho letto che si parla già di esonero di Garcia, non capisco davvero come sia possibile. Non ha alcun senso essere disfattisti con la propria squadra, le premesse ed il tempo per fare bene ci sono ancora tutte. Il mercato del Napoli resta intelligente, fatto di tante scelte oculate e logiche. Chi lo critica, forse non ricorda cosa si diceva del Napoli lo scorso anno di questi periodi. C'era lo stesso scetticismo per Kim e per Kvaratskhelia, i tifosi non hanno imparato nulla da tutto ciò? Ci vuole rispetto per i professionisti di casa Napoli, che meritano fiducia: se la sono guadagnata col duro lavoro.

Simeone scontento? Se un giocatore non è dispiaciuto dopo non essere entrato in campo, c'è qualcosa che non va. Lui è sempre uno che ha portato gol e prestazioni, ha amore e voglia di fare per questa squadra. Vuole partecipare ai successi del Napoli, quindi è ovvio che ci sia rimasto male del non essere entrato a Genova. Conoscendo Giovanni, però, so bene che rispetta le scelte dell'allenatore e non creerà alcun problema. Sa che avrà le sue possibilità".