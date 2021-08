Gazzetta, Malfitano: “Elmas e Ounas mi hanno impressionato. Sul modulo col Venezia..."

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha parlato nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli contro il Venezoa adotterà sicuramente il 4-3-3 con Lobotka al centro, e Fabian e Zielinski ai lat. Spalletti ha provato questa impostazione tattica in tutta questa fase di precampionato, soprattutto nelle due amichevoli con Ascoli e Pescara, e dubito che cambi l'impianto. Senza Demme è la soluzione più praticabile. Devo ammettere che avendo seguito gli allenamenti a Castel Di Sangro sono rimasto impressionato da Elmas e Ounas. Credo che nel secondo tempo col Venezia possano trovare spazio per continuare a dimostrare quanto fatto vedere in ritiro”.