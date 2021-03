Gazzetta, Malfitano: "Gattuso allenatore limitato, ma esonerarlo ora non avrebbe senso"

Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport. "Con le scelte di ieri Gattuso ha dimostrato di essere un allenatore limitato - ha detto Malfitano a Radio Crc - adesso non credo che possa essere esonerato. Si tratterebbe di una scelta tardiva. Bisognava intervenire prima, ma gli allenatori contattati non hanno voluto venire a Napoli senza avere la possibilità di restare anche nella prossima stagione".

SU SASSUOLO-NAPOLI - Per quanto riguarda la gara di ieri, "Il Napoli non avrebbe meritato di vincere. Nonostante ciò si era trovato in vantaggio. Purtroppo i cambi di Gattuso non hanno permesso alla squadra di portare a casa un su, ccesso importante. Il rammarico, però, è per il Sassuolo. A un certo punto la squadra di De Zerbi poteva stare sul 4-1". Sul prossimo allenatore del Napoli, Malfitano ha detto che "mi piacerebbe non fosse un cavallo di ritorno. Meglio un allenatore emergente. Il Napoli deve ripartire, ridimensionando i costi. Meglio essere chiari dall'inizio".