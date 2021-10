Gazzetta, Malfitano sicuro: “Se Insigne non accetta l’offerta di ADL è perchè aspetta altro”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione relativa a Lorenzo Insigne: “Può succedere di tutto, non so se resterà a Napoli. Il sentimento vale fino ad un certo punto perché altrimenti Insigne avrebbe subito accettato l’offerta più che soddisfacente fatta da De Laurentiis. Se non ha ancora accettato è perchè evidentemente sta valutando anche l’aspetto economico oltre a quello legato al sentimento. Bisogna capire quanto Insigne subisca la pressione dei suoi procuratori, parliamo di un contratto che porterà decine e decine di milioni ed a questo banchetto siederanno anche i procuratori”.