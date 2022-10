Gazzetta, Monti: "Con l'Ajax qualche scricchiolio in difesa, si sottovaluta l'assenza di Rrahmani"

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'assenza di Rrahmani è un'assenza importante, qualche scricchiolio contro l'Ajax si è visto con la coppia Kim-Juan Jesus. Secondo me Amir è molto sottovalutato, ha anche un buon piede per l'impostazione dal basso. Il Napoli ha perso un pezzo importante. Questo non vuol dire che la squadra sia meno solida. Anguissa? Altra perdita di livello, ma Ndombele è molto forte. Ha caratteristiche diverse, per cui bisognerà trovare nuovi equilibri".