Gazzetta, Monti: "Napoli da Scudetto anche con 20 gol in meno all'Inter"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista de La Gazzetta dello Sport Gianluca Monti: “Non credo che si stia lavorando al mercato in questo momento. Non vuol dire che certe valutazioni non le stai facendo, che lo scouting non sia a lavoro, ma il focus non è assolutamente lì, il focus è sul campionato, chi vive di calcio h24 sa che si parla di mercato tutti i giorni e nessun giorno, non è che si aspetta questo periodo per lavorare al mercato.

Scudetto Napoli con 20 gol segnati in meno all’Inter? Si può fare, ma se i numeri non peggiorano ulteriormente. Si può vincere se i nerazzurri vengono fermati e tu sei lì pronto ad approfittarne. I numeri sono là, ti fanno riflettere, ma non ti consegnano una verità assoluta.

Ritorno al 4-3-3 con Neres? Oggi non so, forse si fa un po’ fatica a rinunciare a Raspadori“.