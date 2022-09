Gazzetta, Monti: "Vi spiego perché vincere coi Rangers è ancora più importante"

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se vince in casa dei Rangers il Napoli si porta molto molto avanti nella qualificazione in Champions League. Battendolo, il Napoli può determinare un aspetto: rendere i Rangers la squadra-materasso del girone. Per questo credo che la partita di mercoledì sia la più importante di quest'inizio di stagione".