Gazzetta, Vocalelli: “Se fossi in Conte accetterei di corsa l’ipotesi Napoli”

Alessandro Vocalelli, giornalista, editorialista per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Alessandro Vocalelli, giornalista, editorialista per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli è giusto che provi a fare più punti possibili per cercare di centrare una qualificazione in Europa League e finchè c’è una speranza minima, vista la bagarre che si è creata per la qualificazione in Champions, è giusto che ci provi, tenendo anche conto della probabilissima conquista della quinta posizione utile per le italiane.

Francamente invece penso che la Conference League non sia una competizione per la quale vale la pena provare a partecipare. Certo, una volta che una squadra si qualifica è giusto che la onori e sarebbe anche bello vincerla, ma il gioco non varrebbe la candela. Il Napoli, insomma, deve cercare di qualificarsi almeno per l’Europa League. Per quello che so io Conte non va alla Juventus: il club sta ancora riflettendo su Allegri, soprattutto se vincesse la coppa Italia e se arrivasse terzo. Ma nel caso di separazione l'unico candidato è Thiago Motta.

Conte lo vedrei bene a Napoli, anzi dico di più: se fossi in lui accetterei di corsa la sfida con il Napoli. E’ una piazza molto importante, ha vinto appena lo scorso anno lo scudetto, è ambiziosa, passionale, con una grande tifoseria. Inoltre, il tecnico salentino ha dimostrato che quando c’è da risollevare le sorti dopo una stagione deludente è uno dei migliori in assoluto. Non dimentichiamo cosa ha fatto nel primo anno di Juventus e all’Inter. Trovare una situazione migliore del Napoli secondo me sarebbe per Conte non così facile”.