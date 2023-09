Il Roma, Scotto: "Spalletti non è un mago. Inutile appellarsi ai pochi giorni, sarà sempre così"

Attraverso i suoi canali social, il giornalista del Roma, Giovanni Scotto, ha parlato anche del debutto di Luciano Spalletti

Attraverso i suoi canali social, il giornalista del Roma, Giovanni Scotto, ha parlato anche del debutto di Luciano Spalletti: "E' un bravissimo allenatore, ma non un mago. Senza attaccanti non si va da nessun parte, e questo valeva per Mancini così come per chiunque altro. Inutile dire che ha avuto "solo 5 giorni", perché i ct delle nazionali hanno sempre pochi giorni. Il loro compito sostanzialmente è scegliere. Quello che Spalletti doveva fare subito, come gli è stato chiesto. Serviva assolutamente la vittoria. Valeva la pena provare almeno provare a cambiare qualche uomo.

Con i soliti interpreti (alcuni inguardabili e improponibili, come Gnonto, Zaniolo e in parte anche Immobile) non c'è niente altro che un allenatore, per quanto bravo, possa fare. Iniziare l'avventura con l'Italia toppando la qualificazione agli Europei sarebbe un fallimento annunciato, ma ora servirà quasi un miracolo. Fondamentale battere martedì l'Ucraina e sperare in un prossimo turno più favorevole".