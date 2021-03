KK, De Maggio: "Inzaghi piace molto, mette d'accordo Giuntoli e ADL"

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro della panchina del Napoli: "Dalle notizie che mi arrivano, pare che Simone Inzaghi sia in pole per sostituire Gattuso che a fine stagione saluterà il Napoli. Il tecnico della Lazio piace già da tre anni a De Laurentiis, che lo ha cercato già in passato. Il nome di Inzaghi mette d'accordo sia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. A tutti e due piace il tecnico della Lazio che ancora non ha rinnovato con il club biancoceleste. Da quello che so il rinnovo dell'allenatore è fermo da circa due mesi, forse proprio per questo il Napoli si sta informando per metterlo eventualmente sotto contratto".