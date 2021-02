KK, De Maggio: "Io non vedo tutta questa rottura tra ADL e Gattuso"

La doppia sfida all'Atalanta decisiva per il futuro sulla panchina del Napoli di Rino Gattuso? Non è di questo avviso Valter De Maggio, che parla della situazione tra il tecnico ed il presidente dopo le ultime uscite dell'ex Milan: "Tutta questa rottura tra De Laurentiis e Gattuso non ce la vedo. Erano arrivati a discutere di un triennale, credo che la cosa possa ricomporsi. Il presidente sarà presente questa sera al Maradona, vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra per un match così delicato".