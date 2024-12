KK, De Maggio: "Kvara non salta più l'uomo, è diventato troppo prevedibile"

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Il Torino sta pensando seriamente a Simeone, ma Conte non lo lascerà partire. I numeri non mentono mai, dieci le reti subite, ventuno quelle fatte. Kvaratskhelia? Non salta più l’uomo con facilità, è diventato prevedibile.

Colombo? E’ sempre presente sul luogo, mi piace il suo dialogo, la sua pacatezza e la sua serietà. Mi auguro che Rocchi lo tenga presente per i big match perchè è molto bravo. Siamo di fronte ad un grande arbitro. Donnarumma? Per tornare in Italia sarebbe anche disposto a dimezzarsi l’ingaggio”.