KK, Martino: "Il Napoli ha un campione in rosa, Ancelotti sbaglia raramente un giocatore"

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Lozano ha espresso pochissimo, per ora, ha ampi margini di crescita. Ancelotti sbaglia raramente sui giocatori, se lo ha individuato ai Mondiali vuol dire che vale. Per me è un campione che deve ancora esplodere definitivamente. Magari sarà questo il momento giusto per dimostrare tutte le sue potenzialità. E' lui l'erede di Insigne, magari il Napoli deve investire su un giocatore giovane per il futuro".