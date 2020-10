La7, Formigli contro ADL: "Ha sbagliato su Juve-Napoli, deve attenersi al protocollo"

Corrado Formigli, giornalista e conduttore di La7, ha parlato del gran polverone nato su Juventus-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ha sbagliato su Juventus-Napoli. O ci si mette d'accordo sul protocollo e lo si porta in fondo oppure si fa altro. Il protocollo che è stato firmato e che è agganciato al DPCM è una fonte normativa superiore che era prevista per andare in deroga in questo tipo di situazioni".