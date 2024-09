Mediaset, Cesari contro il VAR: “Non doveva intervenire sul rigore del Napoli! E’ contro il protocollo!”

"Con le regole attuali però si deve dare anche se il portiere non può fermarsi dopo il tentativo di parata".

Nel corso di 'Pressing' su Canale 5, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Parma: "Meret non tocca mai il pallone, ma mi piacerebbe che non si eccedesse sulla caduta come fatto da Bonny. Con le regole attuali però si deve dare anche se il portiere non può fermarsi dopo il tentativo di parata. Suzuki esce, tocca il pallone ma viene espulso per secondo giallo. L’intervento è scomposto e soprattutto non curante del pericolo, imprudente, quindi giallo. Non è che se giochi il pallone puoi fare ciò che vuoi. Non credo fosse rosso diretto.

Sul rigore per il Napoli l’arbitro non ha dubbi. E’ difficile stabilire chi tocchi il pallone, vi mostro tutte le immagini. Almqvist tocca il pallone ma anche il tallone. Perché il VAR deve intervenire? Non poteva intervenire! Resta la decisione del campo e’ protocollato, Rocchi l’ha detto un milione di volte. Se non hai certezze perché chiami questo giovane arbitro per fargli cambiare scelta?”.