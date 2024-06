Mediaset, Pinelli: “Impensabile l’accoglienza dei napoletani per Conte considerata la juventinità”

vedi letture

Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ricordo che il biglietto per vedere la prima presenza di Maradona al San Paolo costava 1000 lire. Diego Armando Maradona resterà un re per sempre, mentre Conte è un re che dovrà dimostrare tutto il suo valore. Era utopistico pensare all’accoglienza che è stata riservata a Conte per la sua juventinità e i suoi trascorsi. Accoglienza eccezionale ed impensabile inizialmente, poi ieri Conte ha voltato proprio pagina prendendosi la scena centrale.

Il mettersi da parte di Aurelio De Laurentiis è stato il primo buon segnale, Conte è un vero comandante che sta prendendo il Napoli nella sua interezza. Tutto l’affetto dei napoletani gli ha creato un po’ d’imbarazzo, ora si sente già in debito coi tifosi azzurri. Le premesse per far bene ci sono tutte, i pezzi più importanti di questo Napoli resteranno al netto di Osimhen”.