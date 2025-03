I migliori con cui ha giocato de Gea? Il portiere nomina un calciatore del Napoli

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, rispondendo anche a una domanda circa i migliori calciatori con cui ha giocato. L'estremo difensore spagnolo nomina anche Romelu Lukaku: "Van Persie, Cristiano Ronaldo, Rooney, Ibra, Lukaku. Quando in partitella non mi segnavano, però, si disperavano anche loro".

