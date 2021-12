Pressing, Cesari: "Berardi poteva essere espulso per il fallo su Rrahmani"

Nei primi minuti del secondo tempo Domenico Berardi ha rischiato un'espulsione per un intervento in salto su Amir Rrahmani, giudicato però solo da giallo dall'arbitro Pezzuto. Non è d'accordo Graziano Cesari, ex direttore di gara e moviolista Mediaset, che si esprime così nel corso della trasmissione 'Pressing' su Canale 5:

"Al 54' Berardi non guarda mai il pallone, lo dimentica ed entra su Rrahmani. L'arbitro lo ammonisce, ma quest'intervento è molto scomposto. Non ha intenzione di giocare il pallone, ma di commettere fallo. E' un salto molto alto e il braccio sinistro sul mento di Rrahmani è molto pericoloso. Non so se basta il giallo, se ci fosse stato il rosso non mi sarei stupito. Il VAR si astiene perché è decisione dell'arbitro di campo, Pezzuto è molto vicino all'azione".