Prime Video, Alciato: "Con Inzaghi non esiste area tecnica, gli arbitri si sono rassegnati"

vedi letture

Alessandro Alciato, bordocampista per Prime Video in occasione di Inter-Bayern Monaco di ieri sera, è intervenuto oggi a 'Tutti Convocati', trasmissione in onda su Radio 24: "Vivere la partita vicino a Inzaghi è uno spettacolo, non esiste area tecnica, ormai arbitri e guardalinee si sono rassegnati, è come se lui entrasse in un'altra dimensione, sempre lucido, ma il corpo va in tutte le direzioni.

Col Barcellona, in semifinale, l'Inter non parte sconfitta, perchè il Barca difende a centrocampo e l'Inter sa attaccare una squadra che difende a centrocampo".