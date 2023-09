Radio 24, Genta: "Garcia è uno scafato, ma mi convince poco una sua mossa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Genta, giornalista di Radio24.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Genta, giornalista di Radio24: "Mi aspetto da Spalletti subito una Nazionale interessante. Sarebbe ingiusto, però, pensare che domani rivediamo il suo Napoli in campo con la maglia dell'Italia. I cambiamenti saranno graduali, così come graduale sarà l'impronta che lascerà sulla squadra. In gran parte, poi, tutti i suoi ex Napoli sono disponibili e saranno protagonisti. Mi aspetto di vedere anche Raspadori, per quanto contro la Macedonia vedremo una formazione sperimentale. A suo rischio e pericolo, però, perché queste due partite varranno tantissimo. Difficile poi dire cosa ci si aspetta da questa Nazionale, ma la qualificazione al prossimo Europeo è l'obiettivo minimo. Poi è chiaro che questa Nazionale ha dei problemi che non possono essere risolti in prima persona da Spalletti.

Gerarchie nuove in Serie A? Ci sono ancora troppe incognite da risolvere, è presto. Siamo solo alla sigla dopo l'inizio dello show. Le milanesi hanno fatto vedere qualcosa di interessante, ma il Napoli resta una squadra forte. Quello che è da vedere, tuttavia, quanto incideranno davvero le assenze di Kim e Spalletti, che sono state molto pesanti. Garcia è uno scafato, per quanto contro la Lazio mi ha convinto poco il suo approccio: ha depotenziato Lobotka tatticamente. Il Napoli può rivincere lo Scudetto a patto che tutte le individualità restino ad un livello visto lo scorso anno. Detto questo, qualsiasi critica è assolutamente prematura. Il mercato del Napoli non è criticabile da nessun punto di vista, trattenere Osimhen e Kvara è stata una cosa notevole. Tutti noi pensavamo che uno dei due potesse andar via dopo lo Scudetto e invece non è stato così".