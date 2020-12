Rai, Collovati: "Il Napoli mi preoccupa, la sconfitta non è giustificabile con le assenze”

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’ su Rai 2, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha analizzato la lotta al vertice in Serie A dopo il ko del Napoli contro la Lazio: “Il Napoli è alla quinta sconfitta su 13 partite, questa mi preoccupa perché non ci sono giustificazioni. Osimhen ormai è fuori da tempo, è un mistero. Gli azzurri avevano assenze anche contro l’Inter ma hanno fatto una partita eccellente, oggi non è stato così, non era una squadra tonica. Il Napoli è una squadra che di solito gioca con altri ritmi, con ‘cazzima’. Secondo me la partita di oggi non è giustificabile con le assenze”.