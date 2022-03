Rai, Gentili su Osimhen: "E' un serpente, sa prima dove andrà la palla"

"Riesce a tagliare l’area di rigore e a capire il momento giusto per anticipare l’avversario".

Bruno Gentili, giornalista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Lobotka è diventato un giocatore insostituibile, è stato molto bravo Spalletti a disciplinarlo. E’ un pilastro davanti alla difesa, sa distribuire il gioco e dà sempre il pallone di prima.

Osimhen? E’ un serpente, è micidiale in area di rigore. Ha scelta di tempo perfetta sull’elevazione e poi colpisce anche molto bene il pallone di testa intuendo prima la traiettoria dei cross. Riesce a tagliare l’area di rigore e a capire il momento giusto per anticipare l’avversario.

Conterà l’abitudine a vincere per lo scudetto? Ogni mese c’è una favorita per lo scudetto, ci sono tre squadre raccolte in 4 punti e quindi è impossibile fare dei pronostici”.