Rai, Goria su Osimhen: "Va tenuto un po’ in riga da Spalletti"

Amedeo Goria, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti quando arriva in una nuova squadra riesce a fare sempre molto bene e a gestire tutto per il meglio. Osimhen va tenuto un po’ in riga dall’allenatore, perché è molto giovane ed esuberante. Mi sembra che Zielinski sia un giocatore importante e un trascinatore, dobbiamo come verrà inserito tatticamente da Spalletti.

Griglia scudetto? L’Atalanta è ormai diventata la regina del mercato, basta pensare che Romero, dopo averlo pagato a rate dalla Juve, potrebbe essere venduto al Tottenham per 60mln. Il Milan ha fatto buoni acquisti, è stata però l’estate degli allenatori. Quello più a rischio mi sembra Simone Inzaghi all’Inter. Credo che sarà un campionato allargato a 6 squadre, bisognerà quanto Sarri andrà d’accordo con Lotito, penso che non ci saranno problemi tra i due.

Terremoto del mondo arbitrale? Ci può stare, ben vengano nuovi arbitri che siano più uniti. Dobbiamo vedere quale importanza si darà al Var, gli errori dovrebbero diminuire ancora di più rispetto a quello che si pensava con il mezzo tecnologico”.