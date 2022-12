Rai, Perillo: "Il più pagato in Italia non è al Napoli ma gioca nella Juve, vi ricordo chi è"

Antonello Perillo , giornalista Rai , è intervenuto ai microfoni di Radio Marte , nel corso di 'Forza Napoli Sempre, o no'?: " Dal punto di vista sportivo cosa può accadere alla Juventus? Che Massimiliano Allegri compatti il gruppo, la Juve si unisca e tutto ciò porti ad una reazione forte sul campo? Sul piano sportivo, secondo me, la Juve ci può solo rimettere. Il rendimento calerà, a mio avviso. La mia previsione è questa. Capisco che alcune situazioni possano unire l'ambiente, come successo in passato, ma ora è diverso. I giocatori della Juve, per primi, ora non sanno cosa faranno.

La Juve andrà riorganizzata. Non potrà fare mercato, ad esempio, se non in uscita, per cercare di liberarsi di costi da decine di milioni. Il più pagato in Italia, ve lo ricordo, non è al Napoli: è Rabiot, che è un ottimo giocatore ma guadagna cifre incredibili per la Serie A, sfiorando i 10 milioni di euro. Per non parlare di Pogba e Di Maria, che non hanno reso nulla e sono più infortunati. Hanno reso a singhiozzo, ma sono stati pagati tantissimo".