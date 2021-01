Rai, Varriale: "Napoli molto bello e concreto col 4-3-3. Sulle condizioni di Mertens..."

Al termine della partita, il giornalista Rai, Enrico Varriale, ha commentato la vittoria del Napoli per 4-2 contro lo Spezia: “C’è da dire che è stato un Napoli moto bello col 4-3-3 credo, ha coperto meglio tutti gli spazi, più razionale dal punto di vista proprio della disposizione in campo ed ha concretizzato tutto quello che è riuscito a costruire. Vanno fatti i complimenti allo Spezia di Italiano che dopo un pessimo primo tempo, nella ripresa, ha messo in difficoltà il Napoli. Da valutare le condizioni di Mertens che è uscito con un po’ di ghiaccio sulla caviglia”.