Sky, Assogna: "Solbakken? Ho avuto ottima impressione, ma non aspettatevi Mertens"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Assogna, giornalista Sky: “Solbakken? Ho un’ottima impressione. Nella partita con la Roma mi fece un’ottima impressione. Questo è un ragazzo che sta sempre dentro la partita con la testa e con le gambe. Ha gli strappi e gli allunghi importanti. Ha corsa e lucidità per essere bravo avanti al portiere. Ha forza fisica e stabilità legate ad una certa intelligenza calcistica. Non aspettatevi un calciatore alla Mertens, ma un giocatore che nella sua linearità può rappresentare un profilo molto interessante.

È un giocatore moderno e secondo me farà molto bene in Serie A. Solbakken fece due gol contro i titolari della Roma. Non è una bocciatura di Solbakken per la Roma, perché piaceva e piace tanto. Però, la questione Dybala arrichisce tanto il reparto offensivo. Dobbiamo metterci anche la situazione Zaniolo. Noi abbiamo sentito tante chiacchiere su di lui, ma l’offerta che è arrivata per lui è una sola: quella della Juventus. Per la mancanza totale di offerte per Zaniolo si è fermata anche la questione Solbakken".