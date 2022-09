Sky, Bonan: "Felice quando uno sconosciuto come Kvara viene in Italia e fa la differenza"

Nel corso di 'Social Football Summit', è intervenuto Alessandro Bonan, conduttore di 'Calciomercato l'Originale' su Sky Sport.

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Social Football Summit', è intervenuto Alessandro Bonan, conduttore di 'Calciomercato l'Originale' su Sky Sport: "Vorrei che il calciomercato non muoia mai, perché dentro il mercato c'è la notizia, ma ci sono soprattutto le storie e il sogno. Il calciomercato funziona perché quando il tifoso ascolta e vede il programma, e sente che c'è una notizia nuova che riguarda la sua squadra, immagina gli possa cambiare la sua vita personale. Perché se arriva il calciatore X di cui non si sa assolutamente niente, ma per una congiunzione astrale o perché ha delle capacità e c'è stato un talent che è riuscito a scoprirlo, arriva nella sua squadra e fa il fenomeno, magari cambia la dimensione della sua squadra. Questo cambia anche la sua vita, perché la vita del tifoso, così come la nostra, dipende anche dalle sorti della propria squadra. Si è più contenti, più felici. Io sono molto contento quando un protagonista non molto conosciuto arriva nel nostro campionato e fa la differenza. Il primo nome che mi viene in mente quest'anno certamente è il georgiano Kvaratskhelia del Napoli".