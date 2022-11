Sky, Bonan: "Molti oggi aspettano un passo falso del Napoli"

Alessandro Bonan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sulla prossima sfida fra Milan e Spezia

Alessandro Bonan, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sulla prossima sfida fra Milan e Spezia: “Il Milan contro lo Spezia scende in campo con nella testa alle orecchie la partita di Bergamo. Sarà un’occasione da sfruttare. Il passo falso del Napoli però favorirebbe anche l’Atalanta. È un passaggio non decisivo ma siamo vicini ad una fase in cui più si è vincenti e meglio si sopporta il mese di stop per i Mondiali”.