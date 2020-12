Sky, Bonan sta con Gattuso sul rosso ad Insigne: "A volte serve sensibilità e non ascoltare"

Conduttore di Sky Calcio Show, Alessandro Bonan dà ragione a Gennaro Gattuso dopo lo sfogo causato dal rosso a Lorenzo Insigne per il 'vaffa' all'arbitro Massa. "Ogni tanto bisognerebbe essere sensibili e non ascoltare parole che risultano spiacevoli. Detta fuori dal contesto non è una bella frase ma va contestualizzata".