Sky, Bucciantini: "Ora il Napoli è una squadra liberata, prima il gioco prevedeva molti codici"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’ è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Il Napoli in questo momento in campo è forte dappertutto. E’ forte se deve resistere, se deve fare una partita mentale o fisica. Ha questo bel palleggio che si apre e per la Fiorentina andare alla caccia del pallone era difficile. La squadra di Italiano non ha dimostrato la compattezza dimostrata con l’Inter, ma è stata un po’ troppo individuale. Quando vedo il Napoli vedo tante piccole cose che i vecchi giocatori fanno di nuovo e seguono le idee di Spalletti. Quello che colpisce di più è che il Napoli sembra una squadra liberata. Anche nel miglior Napoli di Sarri e di Gattuso c’era una maniera di fare le cose, era un tipo di gioco che prevedeva molti codici da rispettare, ora vedo una squadra molto liberata”.