Sky, Camicioli: "La mentalità c’è, se no il Napoli non pareggiava una gara che non meritava"

Nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e conduttore Sky, Davide Camicioli: "Giovedì sarà una grande partita tra due grandi realtà del calcio europeo come Barcellona e Napoli. Può succedere di tutto, ci sono grandi giocatori da entrambe le parti. Quando pareggi una partita facendo male e tirando una sola volta in porta lo vedo come segno del destino. Non dimentichiamoci che a Cagliari è sempre dura, sono dei segnali positivi. Non prenderei quel pareggio come dei punti persi. E’ fondamentale non perdere perché sarà una lotta fino alla fine all’ultimo punto.

Il Napoli manca di mentalità? Stamattina ho letto Sacchi che diceva che il Napoli non ha la mentalità vincente, ma allora non ce l’hanno avuta neanche Inter e Milan che hanno perso col Sassuolo e pareggiato con l’ultima in classifica. E’ difficile, non credo che sia una cosa mentale, Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Se pareggi quella partita che meritavi di perdere vuol dire che la mentalità c’è. Se adesso non corri gli altri ti aggrediscono, non è una questione di mentalità. Se il Napoli dominava e non chiudeva la partita allora lì sì che si poteva parlare di mentalità. Invece ha combattuto fino alla fine, basti vedere Osimhen che dopo poco il suo ingresso in campo ha segnato. Non la vedo come tre punti persi ma come un punto guadagnato”.