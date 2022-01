Sky, Camicioli: "Vlahovic? Ecco perché Allegri era contento dello 0-0 col Milan"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e conduttore Sky, Davide Camicioli analizzando l'arrivo di Vlahovic alla Juventus: "Devono preoccuparsi tutte le squadre in alto, una resterà fuori dalla Champions. Allegri quando ha detto sono contento dopo il pareggio col Milan, già sapeva di Vlahovic e non voleva perdere quello scontro diretto. Non credo però debba preoccuparsi il Napoli che s'è ripreso, la squadra di Spalletti ha superato davvero una tempesta, ma il Milan ha subito il derby e gli equilibri possono cambiare. Pure l'Inter gli sta andando tutto bene, non ci vuole niente a invertire il momento. Il Napoli non meritava due sconfitte con Empoli e Spezia, sono gare irripetibili con 0 tiri subiti, con quei punti ora dove sarebbe?"