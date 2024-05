Sky, Caressa: "Gasperini mi sembra deciso sull'addio. Che stimolo per ADL"

Nel post-partita della finale di Europa League vinta dall'Atalanta su Sky Sport, il giornalista Sky Fabio Caressa ha parlato del futuro di Gian Piero Gasperini.

Nel post-partita della finale di Europa League vinta dall'Atalanta su Sky Sport, il giornalista Sky Fabio Caressa ha parlato del futuro di Gian Piero Gasperini: "Gasp mi sembra deciso. È un bello stimolo anche per De Laurentiis.

Da una parte puoi avere la voglia di un’altra sfida, dall’altra con questo ciclo sei arrivato ad alzare la coppa. E anche la società potrebbe essere interessata a una piccola rivoluzione ideologica. Poi magari si mettono d’accordo e rimane. Gasp è stato vicino alla Roma, poi al Napoli ai tempi di Mazzarri che fu confermato. Ho incontrato de Laurentiis e mi sembrava bello deciso sull’argomento. Mi sembra che anche Gasp… Poi finché non ce lo diranno. È stato molto corretto, anche perché stasera bisogna pensare alla coppa, alla gioia alla felicità.

Il paragone tra la moglie e un’altra donna non era bellissimo perché se si lasciano si lasciano d’amore, non sarà una lacerazione. Non sarà un tradimento. Se succede. Io credo che sia un bello stimolo anche per De Laurentiis. Lui lo sa che ci vuole Gasp. E se lo ha fatto e anche perché dovrà ripensare alcune cose per rilanciarsi".