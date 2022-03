Sky, Caressa: "Il caso Insigne apre una strada. Complimenti per la sua gestione"

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato del capitano del Napoli

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato del capitano del Napoli: "Insigne ha fatto il suo primo gol su azione in un momento importante dopo i fischi col Barcellona. Credo che, conoscendo la sensibilità del ragazzo, un pochino qualcosa dentro abbia da quando ha deciso di andare via, ma sta affrontando bene questa situazione e lo stesso vale anche per Spalletti e la società. Il caso Insigne apre una strada, si diceva che i giocatori mollassero a fine stagione pensando al loro futuro, invece sono professionisti che danno il massimo. Insigne ha la motivazione di voler lasciare Napoli con qualcosa di importante".